Un Si Grand Soleil Spoiler : Ludo sain et sauf, Lavergne avoue tout ! (épisode du 20 octobre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1774 du 20 octobre 2025 – Tout est bien qui finit bien pour Ludo dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, grâce à Rémi et sa chienne, Nala, Ludo est retrouvé dans la grotte in-extremis alors qu’il commençait à être sévèrement déshydraté.











Ludo est hospitalisé et pris en charge. La police l’interroge et il révèle tout ce qui s’est passé avec Lavergne. Ce dernier est déféré devant le juge et il avoue tout, pour l’agression de Pauline et pour Ludo.

Lavergne est mis en examen et placé en détention provisoire. Ludo rentre chez lui soulagé et retrouve ses colocs. Mais Elodie reste inquiète pour Pauline, qui est toujours dans le coma…

