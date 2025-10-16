C à vous du 16 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 16 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Censure : le gouvernement Lecornu sauvé par la suspension de la réforme des retraites. On en parle avec Pascal Perrineau, politologue, et Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT ce soir dans C à vous

🔵 Bruce Toussaint rend hommage à sa cousine assassinée dans son livre « Dites-lui que je pense à elle », disponible en librairie



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Nabil Zemmouri

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Justine Lévy pour le livre « Une drôle de peine », aux Editions Stock

🎤 Nadiya pour sa tournée « Et c’est reparti tour », dès le 18 décembre 2026

🎭 Laurie Peret pour son spectacle « À bientôt quelque part » en tournée dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 octobre 2025 à 19h sur France 5.