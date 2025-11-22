50mn Inside du 22 novembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 22 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 22 novembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Hélène Ségara. De retour sur scène, elle nous confie les secrets de son courage à toute épreuve.

🎶 La story – Amy Whinehouse, la diva qui disait non. Comment sa chanson « Rehab » qui parle de ses failles les plus intimes est-elle devenue un tube ? Pourquoi ce titre était-il prémonitoire ?



👑 L’actu – Comment la princesse Diana a-t-elle pris sa revanche ? Lady Die fait enfin son entrée au musée Grévin dans une robe devenue un symbole.

✨ En coulisses – Vitrines de Noël : 6 semaines pour faire rêver. Les grands magasins dévoilent leurs fameuses vitrines et donnent le coup d’envoi de la période la plus importante de l’année.

50mn Inside du 22 novembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : la folie western, nous avons suivi des français qui ont choisi de vivre le rêve américain en version XXL.

