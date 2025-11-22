Ici Tout Commence spoilers : Teyssier sur le départ, Ninon fait une découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 24 au 28 novembre 2025)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 novembre 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Teyssier, qui alors que le partenariat avec l’hôtel est Jourdain est lancé et que Clotilde et Hector ont fait la paix, veut quitter l’institut. Son fils, Théo, est en galère à Singapour, et il veut aller l’aider pendant quelques semaines. Mais Clotilde refuse d’assurer l’intérim en son absence.

De son côté, Pénélope est mal en étant en trinome avec Gary et Ninon pour les examens. Et alors que Gary joue sur les deux tableaux, Ninon va finalement faire une découverte qui va la mettre en colère…

Quant à Lionel, il drague. Qui est l’heureuse élue ?



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 1312) : Les Jourdain enterrent la hache de guerre avec L’institut. Avec Ninon, Pénélope ne veut pas partager. De son côté, Stanislas se libère d’un poids.

Mardi 25 novembre 2025 (épisode 1313) : Lors des examens, la brigade de Gary, Ninon et Pénélope bat de l’aile. A L’institut, Teyssier veut quitter la scène. A l’internat, Fleur rase les murs.

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 1314) : En cuisine, Gary et Ninon enfoncent le clou. Au Double A, Anaïs lâche la bride à Anouk. En salle, Fleur n’y voit que du feu.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 1315) : A L’institut, Gary joue sur les deux tableaux. A l’hôtel, Jeanne envoie Carla et Gaspard à bonne école. De son côté, Malik assoit son autorité.

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 1316) : Dans la chambre de Gary, Ninon voit rouge. Face à Teyssier, Anaïs opine du chef. Pour sa part, Lionel conte fleurette.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 24 au 28 novembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici