100% logique du 1er novembre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



Publicité





100% logique du 1er novembre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour une rediffusion du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





A voir ou revoir à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





100% logique du 1er novembre, les invités de ce soir

Pour cette édition, trois personnalités inédites relèveront le défi de la logique aux côtés de nos 100 candidats : Elsa Esnoult, Gil Alma et Florian Gazan.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Quel que soit l’âge, le parcours ou le niveau de connaissance, tout le monde peut participer ! Un enfant de 8 ans a autant de chances de l’emporter qu’un adulte de 80 ans, car les réponses se trouvent littéralement sous vos yeux… encore faut-il savoir les repérer !



Publicité





Cent candidats s’affrontent avec un seul but : aller le plus loin possible pour décrocher une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. Les questions s’enchaînent, de la plus évidente — à laquelle 95 % des Français répondent sans hésiter — à la plus redoutable, que seuls 1 % d’entre eux parviennent à résoudre.

Chaque participant débute la partie avec 1 000 €. Mais attention : à la moindre erreur, c’est l’élimination, et la mise du candidat rejoint la cagnotte commune. À la fin, le ou les derniers survivants devront affronter la fameuse “question à 1 %” pour tenter de rafler la totalité des gains !

Alors, qui saura éviter les pièges et triompher de l’ultime épreuve ? Ce grand quiz mettra à rude épreuve la logique, le bon sens et la rapidité d’esprit de chacun… y compris des téléspectateurs, qui pourront eux aussi tenter leur chance depuis leur salon !

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV