« Coup de foudre céleste pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 27 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre céleste pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 27 novembre 2025 – C'est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd'hui, il s'intitule « Coup de foudre céleste pour Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Coup de foudre céleste pour Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Monica et Michael, deux anges de Noël, sont chargés d’unir des âmes sœurs durant la période des fêtes. Mais cette année, leur mission est capitale : ils doivent réussir à créer un couple en quelques jours à peine, faute de quoi leur service pourrait disparaître. Pour y parvenir, ils devront mettre leurs forces en commun et s’habituer aux méthodes de travail de l’autre.



Avec : Meghan Ory (Monica), Benjamin Ayres (Michael), Amanda Jordan (Mirabelle), Lindura (Daisy)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « La chronique de Noël ».

« La chronique de Noël » : l’histoire et le casting

Zoé sollicite la chroniqueuse Adora pour sauver sa relation avant les fêtes, mais les conseils qu’elle reçoit provoquent l’effet inverse : son petit ami la quitte ! En allant demander des comptes à Adora, elle découvre que derrière la signature se cache en réalité un homme. Zoé accepte de garder le secret… à condition qu’il fasse la promotion de son blog d’événements de Noël dans la rubrique d’Adora.

Avec : Brittany Bristow (Zoé), Marcus Rosner (Adora), Michael Lazarovitch (Nate), Megan Tracz (Emma)