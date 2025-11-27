Ça commence aujourd’hui du 27 novembre 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Ça commence aujourd'hui du 27 novembre 2025 à 13h55 « Lui, la prison et moi »

Faustine Bollaert donne la parole à des femmes dont la vie a basculé lorsque l’homme qu’elles aiment est entré en prison. Entre loyauté, solitude, culpabilité et espoir, elles racontent comment elles ont tenu bon malgré l’absence et le regard des autres. Un numéro inédit et bouleversant sur la force des liens et le poids des choix.

Et à 15h : « Le cri d’alarme de ces mamans désemparées » (rediffusion)

Dans ce numéro, trois mamans viennent partager des parcours de vie bouleversants. Nadège revient sur l’influence néfaste qu’a eue un garçon sur sa fille adolescente et sur la manière dont sa famille a tout fait pour la protéger. Sabine raconte son combat pour renouer le lien avec sa fille, happée par de mauvaises fréquentations, et lui adresser un message d’amour. Karine, quant à elle, témoigne pour rendre hommage à son fils Hugo et alerter d’autres parents après son implication dans un réseau dangereux. Des récits forts et émouvants, portés par des mères qui se battent pour leurs enfants.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.