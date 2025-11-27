Plus belle la vie spoiler : la terrible menace d’Audrey face à la police ! (28 novembre 2025)

Par /

La police va localiser Audrey et Louis demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 28 novembre, Barbara remet à la police la lettre de Louis avec le message codé. Charlotte lui demande de brancher un appareil sur son réseau afin de pouvoir localiser où Audrey récupère les images…


Capture TF1


Pendant ce temps là, Louis n’en peut plus. Il essaie de négocier pour qu’Audrey le détache mais elle ne lâche rien et lui parle de leur départ pour l’Italie le soir…

Aidée de Luna, Barbara branche l’appareil et Charlotte réussit rapidement à localiser Audrey et Louis. Il s’agit d’un local commercial dont elle s’occupe et qui est inoccupé ! La police monte une opération sur place, Ariane appelle Audrey pour négocier…


Audrey fait alors une terrible annonce : elle a piégé le rideau de fer et s’ils tentent d’entrer, tout va sauter ! Louis tente de la convaincre de se rendre mais elle affirme que si la police entre, ils vont mourir tous les deux !

