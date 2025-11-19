Demain Nous Appartient du 19 novembre : Bart piégé, Jordan enlevé ! (résumé + vidéo épisode 2077 en avance)



Demain nous appartient du 19 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2077 de DNA – Jordan va se faire enlever par Wilfried Cavé ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Philippine, Victor et Charles vont piéger Bart pour récupérer le Spoon.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2077

Karim rejoint Luc, Émilie, Esmée et Diane à leur planque pour les prévenir que Wilfried a disparu de son contrôle judiciaire. Son signalement circule partout, mais ils restent en danger. Il leur demande de rester discrets et de le tenir informé. Le lendemain, il réunit ses équipes pour faire le point, tandis que Wilfried suit Judith.. Damien apprend ensuite à Karim que Wilfried a été aperçu à un péage deux jours plus tôt, au volant d’une voiture sans doute volée.

Au lycée, Jordan ignore que Wilfried l’observe alors qu’il envoie un vocal à Judith pour lui proposer de passer chez les Colin le soir. Il propose aussi à Violette de venir, mais elle a un dîner familial. Jordan la raccompagne chez elle.



Le soir venu, Jordan attend le retour d’Audrey pour lui dire qu’il sort. Elle s’inquiète des risques liés à l’affaire Colin, mais il la rassure. En partant, il s’apprête à écrire à Judith pour fixer un rendez-vous devant chez les Colin quand Wilfried l’intercepte, se faisant passer pour un touriste. Jordan lui indique une direction… Wilfried sort alors son arme.

Au Spoon, Lou retrouve sa chaussure perdue grâce à Arthur. Elle va le remercier aux Halles : il la drague gentiment et lui propose un verre, qu’elle refuse même si elle lui achète finalement un calendrier. Arthur lui écrit son numéro sur une serviette, mais, distrait, la tend à Christelle, qui croit qu’il la drague.

Enfin, Bart annonce que le propriétaire veut rompre le bail du Spoon pour faute grave : la présence d’une souris morte trouvée en cuisine. Mona et Audrey n’y comprennent rien et évoquent un sabotage. Effectivement, Monsieur Jollois agit en complicité avec Philippine, Charles et Victor pour faire expulser Bart.

VIDÉO Demain nous appartient du 19 novembre- extrait de l’épisode

