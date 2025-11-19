Star Academy estimations : Léane juste devant Théo P., Victor en retard (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette cinquième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Léane, Théo P. et Victor.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Léane qui est en tête avec 35,8% des votes.







Elle est suivi de très près par Théo P., juste derrière avec 35%. De son côté, Victor est en retard avec 29% des votes de notre sondage. Cette semaine, ça s’annonce donc encore très serré et rien n’est joué !

Rappelons que les téléspectateurs sauveront l’un des trois nominés tandis que les deux autres auront leur destin entre les mains des académiciens, qui voteront vendredi soir en fin de prime pour désigner celui qui retournera au château.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 5

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.