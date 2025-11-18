Demain Nous Appartient spoiler : Karim tente d’obtenir une information capitale (vidéo épisode du 21 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Luc va être hospitalisé d’urgence dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Le parrain des soeurs Colin s’est fait tirer dessus par Wilfried Cavé.


Karim est à son chevet alors qu’il est encore très affaibli mais qu’il reprend connaissance. Il lui annonce qu’il a été opéré, il est sauvé ! Et surtout, Karim tente d’obtenir une information capitale. Diane, Esmée et leur mère ont disparu, il pense qu’elles ont appris pour lui et elles ont voulu se cacher… Mais Karim craint que Cavé les retrouve, il demande à Luc s’il sait où elles peuvent être. Il tente de dire quelque chose au policier…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2079 21 novembre 2025 : Karim interroge Luc

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


