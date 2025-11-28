Demain Nous Appartient spoiler : drame, un personnage phare entre la vie et la mort ! (vidéo épisode du 3 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un terrible drame qui vous attend dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’une prise d’otages va se dérouler au commissariat de Sète, Alex va vouloir jouer les héros en leur tenant tête mais une balle va partir et un sétois va se retrouver entre la vie et la mort !











Publicité





Au commissariat, la tension monte d’un cran. Les preneurs d’otages deviennent de plus en plus agressifs. Les policiers tentent de les désarmer, mais l’opération tourne court et ils essuient plusieurs coups. Alex choisit alors d’intervenir courageusement pour leur tenir tête, tandis que Chloé, paniquée, assiste à la scène.

Dans le tumulte, l’un des braqueurs appuie sur la gâchette… et Georges est touché en plein thorax ! Sous le choc, Alex se sent responsable, tandis que Chloé et Arthur s’efforcent de lui apporter les premiers secours.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Soizic se rapproche de… (vidéo épisode du 2 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2087 du 3 décembre 2025 : Georges entre la vie et la mort

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.