Un Si Grand Soleil du 1er décembre : Alix rencontre Richard, Lucas piège Bertier (résumé épisode 1804 en avance)

Un si grand soleil du 1er décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1804 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 1er décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas est avec Emma quand il reçoit un sms de Sybille, qui veut le voir tout de suite avec Dimitri. Il sait qu’elle ne va pas le lâcher, il ne voit pas d’autre solution que la balancer aux flics. Emma refuse, il risque la prison pour complicité. Emma veut qu’ils trouvent comment coincer Sybille… Lucas file.

Au lycée, Pablo annonce que son père et sa belle-mère vont aller voir un concert à Avignon cette semaine. Il aura la maison jusqu’à au moins de 2h du mat et compte organiser une fête ! Achille n’est pas certain que sa mère le laisse y aller. Noura ne semble pas apprécier… Elle fait la tête.



Sybille annonce à Lucas et Dimitri une nouvelle livraison dans 3 jours : 1000 unités et une vingtaine de cartons. Elle explique que la livraison se fera en fin de journée, ils récupèreront la marchandise dans la nuit. Sybille dit à Lucas qu’il va devoir rentrer dans le bureau de la compta pour passer la commande ! Et après ça, elle les lâchera ! Dimitri demande combien c’est payé, elle annonce 10000 euros chacun et donne à Lucas la liste de ce qu’il doit commander.

En cours, Sabine présente une nouvelle élève : Salomé. Elle compte sur tout le monde pour bien l’accueillir. Elle propose à Salomé de dire quelques mots, elle rechigne mais finit par se présenter : elle vient de Marseille et si on lui avait demandé son avis, elle serait restée là-bas !

Dans le tram, Lucas flippe. Il risque de perdre son travail et finir en prison. Dimitri lui dit qu’il faut se dire que c’est la dernière fois mais Lucas doute.

Noura confronte Pablo : pourquoi il ne lui a pas parlé de la soirée avant ? Charlotte observe leur dispute… Plus tard, elle parle à Noura de leur exposé de français. Elle l’interroge sur son embrouille avec Pablo, elle lui dit qu’il ne fait jamais attention à elle. Elle aurait préféré qu’ils passent du temps en amoureux… Elle se pose des questions sur leur histoire.

Alix parle à Ulysse de Richard, elle compte exploiter ses failles pour l’utiliser comme moyen de pression pour qu’il laisse Lucas tranquille. Ulysse s’inquiète qu’il soit dangereux et des conséquences pour Alix.

Richard est avec Sybille, qui lui assure que Lucas et Dimitri ne vont pas se défiler. Alix débarque, Richard dit à Sybille qu’il a du travail. Alix s’est pomponnée pour Richard, elle dit vouloir acheter un bateau et lui demande de l’aide car elle n’y connait rien. Elle lui parle de son ex et son bateau et ils font connaissance. Richard lui montre son catalogue… Il lui donne des conseils. Alix dit hésiter entre bateau et piscine. Elle lui demande de lui montrer la sienne… Elle lui laisse sa carte ! Il la prend avec le sourire, bien conscient qu’elle le drague.

Dans le tram, Achille aborde Salomé. Elle est distante mais ils font connaissance, elle est passionnée par l’escalade.

Pablo laisse un message vocal à Noura pour s’excuser, il espère qu’elle viendra quand même à la soirée. Hugo et Sabine ont entendu et l’interroge sur la soirée. Il essaie de mentir mais finit par avouer : il a invité quelques potes quand ils seront à Avignon. Il parle d’un diner en petit comité. Il assure que la dernière soirée s’est bien passée, ça sera pareil. Sabine et Hugo sont ok mais sans alcool, sans drogue, et tout le monde doit partir avant minuit. Pablo assure que tout sera nickel à leur retour.

Chez elle, Charlotte pense à Pablo et revoit leur câlin lors de la précédente soirée… Son père l’interrompt, elle lui demande si elle peut aller au diner chez Pablo. Elle dit qu’ils vont diner et regarder un film, il accepte mais sa mère doit valider.

Chez L Cosmétiques, Enric donne des papiers à Lucas à donner à Bertier. Il entre donc dans son bureau et lui remet les bons de commande. Bertier lui parle de Nathalie Lopez, une connaissance en commun. Il lui dit que c’est la mère de sa petite copine, Bertier prend des nouvelles. Il lui dit que ça va même si elle a du mal à trouver un travail. En repartant, il fait mine de faire tomber des dossiers, Bertier panique et lui dit de ne toucher à rien. Il ramasse, Lucas en profite pour placer une caméra sur une étagère !

