N’oubliez pas les paroles du 28 novembre : pourquoi l’émission bascule encore en mode best-of ce vendredi soir ?

Ce vendredi soir, mauvaise surprise pour les fidèles de « N’oubliez pas les paroles ». En effet, ils devront patienter avant de découvrir la suite du parcours d’Angélique, l’actuelle maestro. Comme déjà le cas vendredi dernier, France 2 propose non pas des émissions inédites, mais un best-of du jeu musical animé par Nagui.











Au programme : le meilleur du parcours de Virginie, l’une des candidates les plus emblématiques et respectées des Masters. Une sélection qui ravira sans doute les amoureux du jeu, mais qui risque aussi de frustrer ceux qui suivent avec assiduité la progression d’Angélique.

Pourquoi un best-of à la place des inédits ?

Et alors que l’on peut déjà vous dire que ce sera également un best-of samedi soir, de nombreux téléspectateurs s’interrogent. Sur les réseaux sociaux, une question revient avec insistance : pourquoi l’émission est-elle repassée en mode best-of ?

Si France 2 ne communique pas officiellement sur le sujet, il se murmure en coulisses que cette programmation serait liée à des restrictions budgétaires. Une manière pour la chaîne de maîtriser les coûts en repoussant la diffusion des inédits, tout en continuant à proposer un programme apprécié du public.



Les fans devront attendre lundi

En attendant le retour des nouveaux épisodes inédits lundi et la suite de l’aventure d’Angélique, ce best-of consacré à Virginie permettra de revivre quelques-uns des moments forts de son impressionnant parcours. Une respiration avant que les inédits ne reprennent—espérons-le—dès la semaine prochaine.