Demain Nous Appartient spoiler : Judith et Jordan alertent Karim (vidéo épisode du 10 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Judith et Jordan sont très inquiets pour Diane et sa soeur Esmée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, ils vont aller alerter Karim au commissariat.











Au commissariat, Jordan et Judith accélèrent les choses, très inquiets pour les sœurs Colin. Ils craignent que leur père les maltraite, convaincus que plusieurs signes ne laissent aucun doute. Ils partagent alors leurs inquiétudes avec Karim, qui confirme que leurs soupçons semblent justifiés. Mais il reste un problème : ils n’ont ni leur adresse ni preuve concrètes de maltraitance !

Judith insiste, Karim doit intervenir. Il promet d’aller parler aux deux adolescentes, il leur demande des photos. Jordan lui montre le trombinoscope du lycée…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2071 du 10 novembre 2025 : Judith et Jordan au commissariat

