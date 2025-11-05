Star Academy estimations : les Roses écrasent les Bleus (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations semaine 3 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à deux jours du prochain prime et de l’élimination d’un élèves de l’une des deux équipes nominées.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours l’équipe Rose (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) qui est loin devant avec pas moins de 69% des votes.







L’équipe Bleue (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah) reste à 31% des votes de notre sondage. Notez qu’Ambre est immunisée.

Pour rappel, les téléspectateurs votent depuis hier soir pour sauver l’une des deux équipes. Lors du prime de vendredi, ils devront à nouveau voter, cette fois pour sauver deux élèves au sein de l’équipe encore en danger (un seul si ce sont les Bleus). Les professeurs choisiront ensuite de repêcher un élève, puis les académiciens en sauveront un dernier. Le candidat non sauvé sera alors éliminé.



Quelle équipe mérite le plus de rester au château ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre équipe préférée, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 3

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.