Quotidien du 5 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 5 novembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 5 novembre 2025

📘 Gilles Finchelstein — « La démocratie à l’état gazeux », Éd. Flammarion

🎬 Blanche Gardin et Philippe Katerine pour le film « L’incroyable femme des neiges », en salle le 12 novembre



Synopsis : Coline Morel, intrépide exploratrice du pôle Nord, voit sa vie basculer. Après des années passées à traquer un yéti dont elle est la seule à croire l’existence, elle perd à la fois son emploi et son compagnon. En pleine tempête personnelle, elle n’a d’autre option que de retourner dans son village natal, où l’attendent ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son premier amour.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 5 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.