Demain Nous Appartient spoiler : Karim et Damien retrouvent un sétois entre la vie et la mort ! (vidéo épisode du 20 novembre)

Demain nous appartient spoiler – L’affaire des soeurs Colin va mal tourner dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Jordan a disparu et reste introuvable, Karim et Damien vont découvrir un sétois entre la vie et la mort !


Il s’agit de Luc Colin, qui a été blessé par balle ! Karim tente de lui prodiguer les premiers secours tandis que Damien appelle les pompiers. Va-t-il être sauvé ? Et où est Jordan ? Le fils d’Audrey semble plus que jamais en très grand danger !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : une prise d’otages, un retour, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


