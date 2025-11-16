Demain Nous Appartient spoilers : une prise d’otages, un retour, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 5 décembre 2025 – Que va-t-il se passer en décembre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que le commissariat de Sète va être au coeur d’une prise d’otages ! Alex va, malgré lui, mettre la vie des otages en danger… Et un personnage va faire son retour : Joyce, la cousine d’Arthur. Va-t-elle enfin révéler la vérité à son sujet ?

Pendant ce temps là, au lycée, Marguerite est au coeur des discussions. Kévin découvre qu’elle drague son grand frère ! Quant à Bart, il est toujours dans la tourmente et Roxane essaie de l’aider.

Les résumés de DNA du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 2085) : Au plus mal, Georges demande conseil à Victoire. Arthur utilise Nina pour se rapprocher de Lou. Bart décide de tester la sincérité de Victor.



Mardi 2 décembre 2025 (épisodes 2086) : Des braqueurs s’introduisent dans le commissariat de Sète. Au grand dam d’Adam, Gloria et Soizic se rapprochent.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 2087) : Alex met en péril la vie de tous les otages. Soraya et Gabriel se lancent un défi. Kevin apprend que sa prof, Marguerite, drague Benny.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 2088) : Les enquêteurs interrogent Arthur sur ses liens avec Joyce. Marceau perturbe Lizzie dans ses fonctions. Face à ses élèves, Marguerite n’a aucun tabou.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 209) : Nordine se lance dans une course-poursuite pour arrêter l’une des fugitives. Roxane a ses propres méthodes pour aider Bart. Ne sachant que faire, Lizzie se confie à Damien.

