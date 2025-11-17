N’oubliez pas les paroles masters : qui de Renaud ou Laurens s’est qualifié ? (17 novembre)



Publicité





N’oubliez pas les paroles masters du 17 novembre 2025, le match Renaud vs Laurens Suite des masters ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Premier quart de finale avec Renaud qui affrontait Laurens.





Et à l’issue des deux manches, c’est Laurens qui s’est qualifié pour les demi-finales.







Publicité





N’oubliez pas les paroles du 17 novembre, Laurens se qualifie

Dans le détail ce lundi soir, Laurens a remporté le match aller et ils ont fait match nul sur le match retour. C’est donc Laurens qui va en demi-finale, il a déjà remporté 61.000 euros de gains !

Mardi soir, place au match opposant Margaux à Morgiane.



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 17 novembre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.