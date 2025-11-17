Quotidien du 17 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 17 novembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 17 novembre 2025
🌟 Ema — Ex-candidate de la Star Academy 2025
🏛️ Jérôme Durain — Ancien président de la commission d’enquête sur le narcotrafic
🎬 Patrick Bruel — Pour « Menace imminente » (ce soir à 21h10 sur TF1)
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 17 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.