Quotidien du 17 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 17 novembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 17 novembre 2025

🌟 Ema — Ex-candidate de la Star Academy 2025

🏛️ Jérôme Durain — Ancien président de la commission d’enquête sur le narcotrafic


🎬 Patrick Bruel — Pour « Menace imminente » (ce soir à 21h10 sur TF1)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 17 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.

