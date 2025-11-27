Demain Nous Appartient spoiler : terrible drame, prise d’otages au commissariat ! (vidéo épisode du 2 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Terrible drame en vue encore une fois dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, une prise d’otages va avoir lieu au commissariat de Sète !











Au moment où Georges vient récupérer ses affaires après sa mise à pied et tandis que Nordine prend les dépositions d’Alex, Christelle et Arthur, trois hommes cagoulés et armés débarquent ! Ils prennent Chloé avec eux et la menacent pour que Karim et Aurore déposent leurs armes… Ils réclament de la drogue qui apparemment a atterri dans leurs locaux !

Les trois hommes réunissent les otages et les font mettre à genoux… Tous sont terrifiés.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2086 du 2 décembre 2025 : prise d’otages au commissariat

