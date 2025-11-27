N’oubliez pas les paroles du 27 novembre : coup d’arrêt pour Angélique

N’oubliez pas les paroles du 27 novembre 2025, 9 victoires pour Angélique – Angélique a signé deux victoires mais sans briller ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». En effet, la maestro n’a pas remporté le moindre euro ce soir !


N’oubliez pas les paroles du jeudi 27 octobre 2025, 9 victoires pour Angélique

Angélique voit donc sa cagnotte inchangée à 40.000 euros en 9 victoires. Elle pourrait passer deux caps dès demain : les 10 victoires et les 50.000 euros de gains !

N’oubliez pas les paroles du 27 novembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

