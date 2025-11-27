Quotidien du 27 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 27 novembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 27 novembre 2025

🌟 Alison Wheeler

« La promesse d’un soir » — actuellement en tournée

et au Grand Rex du 6 au 9 janvier 2026

📰 Anne-Claire Coudray

« En immersion en Russie » — dimanche à 20h sur TF1



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 27 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.