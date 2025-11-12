Des racines et des ailes du 12 novembre : spéciale art déco ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 12 novembre – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Quand l’Art déco fête ses 100 ans ».





A suivre dès 21h10 sur France 3







Des racines et des ailes du 12 novembre « Quand l’Art déco fête ses 100 ans »

« Des racines & des ailes » célèbre le centenaire de l’Art déco. À cette occasion, Carole Gaessler vous emmène à la découverte du mythique cinéma Le Grand Rex, à Paris, ainsi que des plus beaux édifices Art déco de Reims, une ville entièrement reconstruite après la guerre dans ce style résolument moderne et audacieux.

Dans la capitale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Années folles battent leur plein : la fête est omniprésente et l’Art déco s’impose dans tous les domaines de la création — de l’architecture monumentale aux objets du quotidien.



Aujourd’hui encore, des passionnés œuvrent à faire vivre cet héritage exceptionnel. Architectes, décorateurs, collectionneurs ou organisateurs d’événements, tous se mobilisent pour célébrer le centenaire de ce mouvement emblématique.

Bénédicte Mayer, attachée de conservation à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, s’attache à recréer l’atmosphère de la grande exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, à Paris.

Olivier Poulin ouvre les portes de son appartement resté figé dans les années 1920, préservé avec un soin minutieux jusque dans les moindres détails.

Quant à Alexia Leleu, elle fait revivre les créations de son arrière-grand-père, le célèbre designer Jules Leleu, en mariant avec élégance patrimoine et modernité.

Après les privations de la guerre, la France retrouve le goût de la fête. Mélina Saadi, surnommée la baronne de Paname, fait revivre l’esprit des Années folles en organisant des bals rétro hauts en couleur.

Enfin, cap sur Cherbourg, dont la gare maritime, véritable chef-d’œuvre Art déco, fut autrefois le point de départ des traversées transatlantiques. Les somptueux paquebots des années 1920, avec leurs décors raffinés, ont contribué à diffuser ce style dans le monde entier — notamment à New York et à Miami, où de splendides créations continuent d’en témoigner.