« Insaisissables 2 » : votre film ce soir sur M6 (12 novembre)

Après la diffusion du premier volet la semaine dernière, ce soir M6 rediffuse le film « Insaisissables 2 ». Un film réalisé par Louis LETERRIER avec Jesse EISENBERG et Mark RUFFALO dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Insaisissables 2 » : l’histoire

Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient gagné l’admiration du public avec un spectacle grandiose lors duquel ils avaient volé les riches pour redonner aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les magiciens et leur nouvelle complice, Lula, se cachent pour échapper à la police. L’agent Dylan Rhodes, obéissant aux ordres de l’Œil, les prépare à leur grand retour sur scène. Le jour J, les choses tournent mal et les quatre illusionnistes se retrouvent entre les mains de Walter Mabry, qui les force à commettre un braquage impossible…

Le casting

Avec Jesse EISENBERG (J. Daniel Atlas), Mark RUFFALO (Dylan Rhodes), Woody HARRELSON (Merritt McKinney / Chase McKinney), Dave FRANCO (Jack Wilder), Daniel RADCLIFFE (Walter Mabry), Lizzy CAPLAN (Lula), Jay CHOU (Li), Sanaa LATHAN (Natalie Austin), Morgan FREEMAN (Thaddeus Bradley), Michael CAINE (Arthur Tressler)



VIDEO « Insaisissables 2 », la bande-annonce