Ici tout commence du 11 novembre : Rose fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1304 en avance)

Ici tout commence du 11 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1304 – Rose va faire une découverte sur Hector ce soir dans votre série « Ici tout commence ». De son côté, Clotilde est toujours prête à tout pour protéger son secret.





Ici tout commence du 11 novembre – résumé de l’épisode 1304

Après avoir appris par Clotilde qu’Hector Jourdain pourrait être le fils d’Auguste Armand, Teyssier et Rose cherchent à en savoir plus. Clotilde raconte avoir surpris une discussion entre Auguste et Andréa à ce sujet lorsqu’elle était adolescente, mais pense qu’Hector ignore tout. Malgré les avertissements de Teyssier, qui craint pour le partenariat entre l’Institut et l’hôtel Jourdain, Rose décide de poursuivre son enquête.

À l’hôtel, Teyssier met la pression à la brigade du brunch. Hector propose un plat signature et accepte l’aide d’Ismaël. Rose vient l’interroger sur sa relation avec Auguste : il lui confie que le chef l’avait découvert une nuit en train de cuisiner et l’avait ensuite formé personnellement avant de l’intégrer à l’Institut. Andréa interrompt la conversation.



De retour à l’Institut, Rose fouille le bureau de la direction. Surprise par Constance, elle découvre dans le dossier médical d’Hector qu’il n’a pas le même groupe sanguin qu’Auguste, prouvant qu’il ne peut pas être son fils. Pendant ce temps, Clotilde avoue à Andréa avoir inventé cette histoire pour donner de l’espoir à Rose et à Teyssier. Andréa lui ordonne de se taire, craignant que la vérité ne détruise leurs familles.

Chez les Lanneau, Solal et Zoé imposent leurs règles, au grand désarroi de Lionel et Fleur. Ces derniers ripostent en semant le chaos : match de boxe dans le salon, soirée jeux vidéo… Solal et Zoé fuient, puis se vengent en s’embrassant passionnément devant eux.

De son côté, Tom prépare un repas anglais avec l’aide de Milan et César. Face à Anaïs et Billie, il obtient une meilleure note qu’Anaïs grâce au 20 de Milan, ce qui déclenche une dispute dans le couple — mais réjouit Tom.

Ici tout commence du 11 novembre 2025 – extrait vidéo

