Ici Tout Commence spoiler : Ismaël prend une lourde décision (vidéo épisode du 13 novembre)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Ismaël et Bianca dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, ces deux là ne se comprennent plus et Ismaël décide de rompre !











Ismaël est profondément ému par le destin de son oncle, qu’il voit chaque jour souffrir de vives douleurs fantômes à la jambe. À ses yeux, l’accident a brisé son avenir : sans ce drame, il serait sans doute devenu un grand chef. Il confie ses pensées à sa petite amie, Bianca, mais celle-ci ne partage pas totalement son point de vue. Déçu, Ismaël ressent alors un douloureux manque de compréhension et de soutien… Il lui dit qu’ils n’ont plus rien à faire ensemble !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1306 du 13 novembre 2025 : Ismaël quitte Bianca

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.