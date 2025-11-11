Plus Belle La Vie du 11 novembre 2025 : Barbara demande l’aide de Luna (résumé + extrait vidéo épisode 461 en avance)



Plus belle la vie du 11 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 461 de PBLV – Louis est de nouveau menacé par Chabrol cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». De son côté, Barbara demande l'aide de son amie Luna…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 novembre 2025 – résumé de l’épisode 461

Ariane retrouve Barbara en cuisine au bar et lui réclame sa carte de police, elle l’accuse d’avoir volée la veille chez elle. Barbara nie catégoriquement. Djawad arrive et demande ce qui se passe. Ariane explique qu’on lui a dérobé sa carte de police. Elle finit par comprendre la situation et s’empresse de partir…

Ariane intercepte alors Zoé avant qu’elle n’entre dans les bureaux de Chabrol. Zoé lui reproche de ne rien faire pour Louis et l’accuse de ne plus se soucier d’elle depuis qu’elle a refait sa vie. Ariane tente de la rassurer : le bébé ne changera rien entre elles. Mais Zoé n’y croit pas et explose. Ariane est perdue : Zoé lui avait pourtant dit être heureuse pour elle. Zoé répond que c’était par politesse, et que c’est Louis qui lui a appris la nouvelle. Elle ajoute qu’Ariane l’a perdue, que désormais sa vraie famille, c’est Louis. Ariane, bouleversée, la regarde s’éloigner.



Chabrol confronte ensuite Louis et lui demande où en est leur « petite affaire ». Louis explique qu’il a du mal à réunir les 100 000 euros exigés. Chabrol lui fait comprendre que tenter de l’intimider avec son avocate ou sa complice policière ne servira à rien. Il le menace de le dénoncer à sa hiérarchie à la moindre tentative et exige qu’il se dépêche pour la livraison.

Au Mistral, Ariane retrouve Djawad. Il lui demande si elle a récupéré sa carte, et comprend aussitôt que Zoé est impliquée — sans doute pour aider Louis. Il veut en savoir plus, mais Ariane refuse d’en parler. Djawad insiste : il se souvient du jour où Billard a sonné alors que Louis se trouvait chez elle… Il fait le lien, comprend qu’il y a quelque chose entre Zoé et Louis. Exaspéré par le silence d’Ariane, il la pousse à bout. Elle finit par tout lui avouer.

De son côté, Louis rentre chez lui. Barbara, inquiète, lui dit avoir eu peur. Louis affirme avoir trouvé une solution pour échapper à Chabrol : un faussaire peut leur fabriquer trois faux passeports pour s’enfuir avec Yaël. Barbara est sous le choc : partir signifierait tout abandonner.

Plus tard, Blanche raconte à Luna le comportement d’Éric pendant son cours et s’inquiète : il a quitté la séance sans prévenir et ne répond plus à ses appels. Luna pense qu’il subit le contrecoup du confinement à la résidence : il s’ennuie, il a perdu l’adrénaline du terrain. De son côté, Éric confie justement à Bahram qu’il ne se sent plus à sa place. Bahram lui suggère de démissionner, mais Éric hésite à laisser tomber ses amies.

Enfin, Barbara rejoint Luna. Elle lui parle du service pénitentiaire où Luna intervient parfois et évoque Chabrol. Elle finit par lui confier que Louis a commis un acte illégal pour un ami, et que Chabrol le fait maintenant chanter. Selon Barbara, la seule issue serait d’effacer les données GPS du bracelet de Louis. Luna refuse : elle est encore sous liberté conditionnelle et risquerait de retourner en prison.

Pendant ce temps, Ophélie retrouve Alice Bataille. Elle se réjouit que toutes les magouilles de Vanessa finissent par se retourner contre elle. Ophélie évoque alors un souvenir : lorsqu’elle était séquestrée avec Apolline et que celle-ci était fiévreuse, elle a parlé d’une affaire grave qui pourrait faire tomber les Kepler. Elle demande à Alice d’enquêter. Alice la prévient que ce sera long et coûteux, ce qui irrite Ophélie. Méprisante, elle lui lance qu’Ulysse avait raison : elle n’a pas l’étoffe pour une grande affaire. Piquée, Alice lui assure qu’elle va défendre Victor coûte que coûte.

Ulysse vient s’excuser auprès d’Alice. Il admet que la situation avec Ophélie est très difficile. Alice accepte ses excuses, mais confirme qu’elle défendra tout de même Victor Vavin. Ulysse lui reproche de se laisser manipuler par Ophélie, mais Alice avoue la trouver convaincante… et part.

Vanessa retrouve Ulysse. Il lui parle d’Alice, qui persiste à défendre Victor. Vanessa l’encourage à contre-attaquer : ensemble, ils écraseront Alice, Victor et Ophélie. Ulysse lui conseille pourtant de payer les 45 000 euros, mais Vanessa refuse de s’avouer coupable. Ulysse lui rappelle qu’elle l’est. Il ajoute qu’Ophélie est devenue un monstre à cause d’elle, que tous ses proches la fuient, et qu’à force, elle risque de le perdre lui aussi.

Au Pavillon des Fleurs, Éric dispense un cours d’autodéfense mais se montre brusque et peu bienveillant avec les participantes. Blanche remarque son comportement. Agacé, Éric finit par interrompre le cours.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.