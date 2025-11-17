Ici Tout Commence spoiler : Bérénice fait une demande à Teyssier... (vidéo épisode du 19 novembre)



Ici tout commence spoiler – Bérénice va faire une demande à Emmanuel dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Carla et Bérénice veulent se marier pendant la période de Noël, elles ont une idée du lieu où elles veulent le faire…











Bérénice vient voir Teyssier dans son bureau pour lui demander l’autorisation de pouvoir organiser leur mariage à l’institut ! Mais Emmanuel refuse net et lui assure que c’est hors de question ! Bérénice et Carla veulent se marier le samedi 20 décembre. Bérénice ne désespère pas et promet à son beau frère d’en reparler le soir même à la maison…

Emmanuel finira-t-il par plier ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1309 du 19 novembre 2025 : Bérénice fait une demande à Emmanuel

