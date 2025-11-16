Ici Tout Commence spoilers : le mariage se prépare, les résumés jusqu’au 5 novembre 2025



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 28 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend fin novembre dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, le mariage de Carlar et Bérénice se prépare. Coline prépare l’enterrement de vie de jeune fille de Bérénice !

Pendant ce temps, les parents de Pénélope et Ninon débarquent à l’institut. Et Anaïs prend ses marques dans sa nouvelle fonction à l’institut.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 1317) : A L’institut, Pénélope remue le couteau dans la plaie. En cuisine, Malik tient la dragée haute. Anaïs resserre les boulons.



Mardi 2 décembre 2025 (épisode 1318) : Face à ses parents, Pénélope fait la sourde oreille. A L’institut, Anaïs prend ses marques. En service, Ferdinand donne la note.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 1319) : Face à Gaëtan et Billie, Pénélope ouvre son cœur. Pour l’EVJF, Bérénice donne du fil à retordre à Coline. Face à Enzo, Anaïs tient la barre.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 1320) : Avec Ninon, Pénélope arrête les frais. A L’hôtel, Denis déroule le tapis rouge. Pour Noël, Coline met les bouchées doubles.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 1321) : Avec Gary, Ninon ouvre la boîte de Pandore. Gaspard donne un coup de pouce à Coline. De son côté, Tom vend la mèche à Bianca.

