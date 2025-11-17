Une septuagénaire belge anarquée : elle croit vivre une histoire d’amour avec Pierre Garnier !



Une affaire particulièrement glaçante secoue ces derniers jours la Belgique, plus précisément la région du Centre : une septuagénaire est tombée sous l’emprise d’un escroc qui se fait passer pour Pierre Garnier, le chanteur et ancien vainqueur de la Star Academy 2023. Selon les informations rapportées par Sud Info, l’arnaque a débuté en 2024, via les réseaux sociaux, au sein d’un groupe de fans du chanteur.











La victime croit vivre une histoire d’amour avec Pierre Garnier

D’après sa famille, la victime, veuve, a été contactée par cet individu sur un groupe de fans de Pierre Garnier. Très vite, un lien sentimental s’est tissé : des messages doux, des confidences, des promesses de vie commune. La septuagénaire a cru vivre une véritable histoire d’amour, pensant réellement correspondre avec l’artiste.

Mais derrière ces mots d’amour se cachait un manipulateur bien entraîné. L’escroc, qui utilisait de vraies photos de Pierre Garnier, a progressivement isolé sa victime : il l’aurait poussée à couper les ponts avec ses enfants, sous prétexte qu’ils ne comprenaient pas leur « relation » ou qu’ils ne lui voulaient pas du bien.

La mascarade ne s’est pas arrêtée aux mots. L’escroc a commencé à demander de l’argent à la septuagénaire, en prétextant des difficultés financières : il lui aurait dit qu’il ne gagnait que 2 000 €/mois, et qu’il avait besoin d’un coup de pouce pour « débloquer son compte » ou pour assumer certains frais.



À chaque pension de retraite qu’elle reçoit, la victime effectue des virements. Ses proches ont découvert qu’elle avait déjà versé au moins 7 000 euros, un montant très lourd pour une personne dépendant d’une pension. La situation de la septuagénaire est alarmante : elle vit sans chauffage, dans le froid, faute de ressources, mais continue malgré tout à envoyer « tout ce qu’elle a » à l’escroc dès qu’elle touche sa pension.

Ses proches décrivent une emprise totale : non seulement elle a rompu les liens avec sa famille, mais elle refuse de croire qu’il pourrait s’agir d’une supercherie. Pire encore, l’escroc aurait déjà évoqué l’idée d’une rencontre : un scénario qui inquiète fortement sa famille, redoutant non seulement un dommage financier plus grave, mais aussi un danger pour sa sécurité.

Face à l’ampleur de l’arnaque, la famille de la victime a décidé d’agir : une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes, selon RTL Info. Ils craignent désormais que l’escroc ne pousse la victime à contracter un prêt en son nom, sous couvert d’amour, ce qui pourrait aggraver encore sa situation financière.

Le rappel douloureux d’un mode opératoire bien rodé

Cette affaire n’est pas un cas isolé : l’arnaque aux sentiments, ou « romance scam », est une méthode de fraude particulièrement perverse. Les escrocs usurpent l’identité de célébrités ou personnes influentes, tissent un lien émotionnel, puis exploitent ce lien pour soutirer de l’argent. Le cas de cette septuagénaire en Belgique rappelle d’autres affaires médiatisées, comme celle d’une Française escroquée par un faux Brad Pitt.