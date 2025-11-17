Plus belle la vie spoiler : Barbara fait une découverte choc ! (18 novembre 2025)



Publicité





Les choses vont prendre une tournure dramatique pour Barbara demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 18 novembre, elle va découvrir que c’est sa voiture qui a percuté mortellement Chabrol !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un habitant entre la vie et la mort, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

Au Mistral, Barbara panique en découvrant qu’elle a reçu une contravention. Sa voiture a été flashée l’après-midi où Chabrol est mort ! Elle demande à Jennifer si elle a emprunté sa voiture mais ce n’est pas le cas, elle l’avait utilisée le matin mais elle était au cabinet médical tout l’après-midi.

Barbara se rend alors précipitamment au garage où est sa voiture… Et c’est un terrible choc : sa voiture est accidentée à l’avant et il y a du sang sur le pare-brise ! Elle comprend que c’est sa voiture qui a servi à tuer Chabrol. Elle décide alors de l’emmener en bord de mer pour l’incendier !



Publicité





Et tandis que Barbara met le feu à sa voiture, Charlotte annonce à Jean-Paul et Ariane avoir identifié les débris de véhicule trouver sa la scène de crime. Il s’agit d’une Clio et Jean-Paul se souvient que Barbara en a une !