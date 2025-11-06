Ici Tout Commence spoiler : Ismaël inquiet, que cache Hector ? (vidéo épisode du 11 novembre)



Ici tout commence spoiler – Que cache Hector dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, le chef de l’hôtel Jourdain se sent mal en cuisine et semble cacher quelque chose de grave sur sa santé…











En cuisine, Teyssier déguste les créations des élèves ainsi que celles du chef Jourdain. Hector souhaite marquer les esprits avec un plat fort pour le menu. Il choisit Léonard comme second, ce qui flatte ce dernier mais le rend aussi nerveux à l’idée de travailler seul avec lui. Ismaël tente de le rassurer, promettant qu’Hector lui transmettra de précieuses connaissances. Mais l’état de santé du chef se dégrade… Pris de malaise, il alarme Ismaël, qui lui offre son aide. Que dissimule réellement Hector ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1304 du 11 novembre 2025 : Ismaël inquiet pour Hector

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



