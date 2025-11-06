Ici Tout Commence spoiler : Ninon est amoureuse ! (vidéo épisode du 10 novembre)



Ici tout commence spoiler – Pénélope va s’intéresser à la vie amoureuse de sa petite soeur dans quelques jours dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’elle ne s’attendait pas à ça !











Dans quelques jours, Ninon va lui révéler avoir un crush pour… Gary ! La jeune femme est totalement sous le charme du pote de Zoé, dont elle s’est rapprochée ces dernières semaines. Pénélope n’a pas l’air enchantée par l’heureux élu… Mais Ninon est convaincue que les opposés s’attirent et qu’ils ont plus de points communs que ce qu’il n’y parait.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1303 du 10 novembre 2025 : Ninon sous le charme de Gary

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.