Quotidien du 6 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 6 novembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 6 novembre 2025

Cynthia Erivo, Ariana Grande et Jonathan Bailey pour la sortie en salles du film « Wicked : Partie 2 » le mercredi 19 novembre.

Synopsis : Depuis son affrontement avec le Magicien d’Oz, Elphaba est désormais considérée par les habitants du Pays d’Oz comme la Méchante Sorcière de l’Ouest, symbole du mal à leurs yeux. Glinda, quant à elle, est devenue la figure emblématique du régime du Magicien, adulée sous le nom de la Bonne Glinda. De son côté, Fiyero a été nommé capitaine de la garde du Magicien, bien qu’il continue à douter de la véritable culpabilité d’Elphaba.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 6 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.