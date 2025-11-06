Star Academy du 6 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 6 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. La journée commence avec le cours de sport Ladji, exceptionnellement accompagné de Tibo InShape.











Au programme, une séance de cardio training, toujours en équipes ! Tous se donnent à fond et après le cours, ils en profitent pour bosser des questions à Tibo.

Les Bleus et les Roses retrouvent ensuite Marlène pour travailler le face à face d’expression scénique.

Les trois équipes retrouve un créateur de contenu, venu leur donner un cours de culture musicale. Il leur fait un blind-test !



Théo P. appelle ses parents. Et Léa rejoint Jonathan et ses danseurs en salle de danse pour répéter son tableau chanté / dansé pour le prime, sur « Houdini » de Dua Lipa. Elle se donne à fond mais elle a la pression.

Les élèves des équipes nominées préparent leurs textes en cas d’affrontement individuel. Léo appelle sa famille, il a peur de partir vendredi. Sa mère l’encourage à avoir confiance et garder le moral.

Tout le monde répète avant d’aller se coucher.

Quelle équipe doit rester au château ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.