Ici Tout Commence spoiler : Pénélope en danger ? Son père révèle que... (vidéo épisode du 2 décembre)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Pénélope dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors que la jeune femme est en ménopause précoce et qu’elle a décidé de faire un bébé en pma avec Gaëtan, son père va débarquer et on peut dire qu’il est très inquiet !











En effet, Ninon va révéler la ménopause et le projet de pma de sa soeur à leurs parents. Leur père débarque alors pour confronter Pénélope : avec ses problèmes cardiaques, elle va se mettre en danger avec une grossesse ! Mais Pénélope ne veut rien entendre, elle l’envoie sèchement balader quand Gaëtan les rejoint… Elle lui cache leur discussion et propose d’aller à la pma juste après le déjeuner.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1318 du 2 décembre 2025 : le père de Pénélope débarque

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.