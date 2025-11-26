Ici Tout Commence spoiler : Ninon sous le choc, elle découvre la vérité ! (vidéo épisode du 1er décembre)



Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Ninon est amoureuse de Gary et qu’ils vont s’embrasser, elle va découvrir la vérité sur lui et Pénélope !











Et Ninon va disparaitre ! Alors que Pénélope et Gary l’attendent pour cuisiner ensemble, elle ne vient pas. Pénélope est très inquiète, elle explique à Gary que ça ne lui ressemble pas… Mais Ninon finit par débarquer, glaciale. Elle ne veut plus leur parler mais juste se concentrer sur la cuisine et ce qu’ils ont à faire.

Ninon et Pénélope finiront-elles par s’expliquer et réussir à se réconcilier ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1317 du 1er décembre 2025 : Ninon accuse le coup

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.