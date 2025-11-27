Star Academy du 27 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 27 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château. Au réveil, tous pensent à l’audition pour chanter avec Ed Sheeran lundi prochain au Zénith de Paris.











Place ensuite au cours d’expression scénique avec Marlène. Elle les entraine à être connectés à leurs binômes.

Michaël vient ensuite au château pour annoncer les noms des 2 binômes nominés cette semaine : Jeanne et Léo, et Théo L. et Lily. Il salue des évaluations de haut niveau. Jeanne s’effondre et pleure, elle culpabilise.

Jeanne et Léo vont voir Michaël dans son bureau, il pense qu’ils ont pris des risques sur le choix de chanson et leur dit de ne pas se décourager.



Lily parle avec les autres, elle reproche à Théo L. d’être renfermé… Elle pense que ça a été dur de créer la connexion. Théo L. les rejoint et elle lui reproche son manque de communication. Ils vont ensuite dans le bureau de Michaël. Il leur parle de défaut de précision, pour lui ce n’est pas la connexion le problème.

Fanny et Lucie viennent au château pour l’attribution des titres du prime. Gims chantera « Zombie » avec Sarah, et un medley avec Anouk et Théo P., Linh chantera avec Léa, Superbus avec Mélissa, et Tina Arena avec Victor. Chaque nommé fera un vrai tableau : Jeanne et Léo sur « Alter Ego » de Jean-Louis Auber, Lily et Théo L. sur « M’envoler » de Jeck et Carla. Théo P. obtient le tableau chanté / dansé sur du Coldplay. Programmation complète du prime ici.

Place ensuite aux auditions pour chanter avec Ed Sheeran au Zénith lundi prochain. Anouk se rate et pleure.

Panayotis Pascot vient passer la soirée au château. Il dine avec eux et leur propose un affrontement pour gagner sa première partie à l’Olympia. Il l’offrira au binôme qui le fera le plus rire ! Et au final, c’est Léo et Jeanne qui gagnent ! Après leur nomination, ça les rebooste.

Léo appelle ensuite sa mère, qui lui donne des conseils. Et tout le monde va se coucher.

