Plus belle la vie spoiler : une preuve capitale découverte, Jennifer arrêtée ! (20 novembre 2025)



Publicité





Gros rebondissement en vue demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 20 novembre, alors que Barbara est en garde à vue, elle donne une info importante à Jean-Paul et Ariane.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un habitant entre la vie et la mort, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

En effet, quand la police lui montre ses vêtements retrouvés près de l’épave de sa voiture, elle finit par avouer que c’est bien elle qui a mis le feu à sa voiture. Mais elle assure qu’elle ne portait pas ces vêtements, qui étaient chez elle. Elle a brulé ceux qu’elle portait ce soir là ! Plus tard, Ariane annonce à Jean-Paul que Barbara n’a pas menti, elle a retrouvé des restes des vêtements brulés à l’endroit qu’elle a indiqué.

Jean-Paul pense alors que quelqu’un cherche à piéger et faire accuser Barbara. Pour avoir pris ses vêtements chez elle, il ne peut s’agir que de quelqu’un de proche ! Il pense que c’est Louis Robbie mais Ariane peine à y croire. Elle appelle le service informatique pour savoir s’ils ont réussi à remonter jusqu’au mail anonyme. Elle apprend qu’il a été envoyé du téléphone de Jennifer Maseron !



Publicité





Alors que Luna commence justement à douter de Jennifer, elle informe Louis qu’elle a des sentiments pour lui… Et Jennifer est arrêté sur la place, sous les yeux d’Audrey. Chez Barbara, une caméra a été installée et filme Louis quand Audrey vient le prévenir de l’arrestation de Jennifer !