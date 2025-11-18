Ici Tout Commence spoiler : panique à l’inauguration (vidéo épisode du 21 novembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que l’inauguration de l’hôtel Jourdain ne va pas du tout se passer comme prévu dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la cuisine a été saccagée et il n’y a plus de frigo opérationnel pour préparer le brunch !











Rose tente de calmer un critique gastronomique qui s’impatiente et se montre pour le moins désagréable… Jeanne vient à son secours en faisant mine de devoir lui parler. Elle tente ensuite de rassurer Rose alors que Clotilde et Hector sont finalement réunis en cuisine pour tenter de sauver l’inauguration. Jeanne, qui avait tout prévu en mettant le champagne dans la glace, propose à Rose de faire patienter tout le monde en leur servant des coupes.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1311 du 21 novembre 2025 : l’inauguration au bord du fiasco

