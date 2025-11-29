Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Carla et Bérénice ! (vidéo épisode du 3 décembre)



Ici tout commence spoiler – Carla et Bérénice vont se dire oui dans quelques semaines dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Teyssier leur a dit non pour organiser leur mariage à l’institut, elles vont finalement trouver un lieu digne de ce nom !











C’est à l’hôtel Jourdain que Carla et Bérénice décident de demander à Andréa s’il serait possible d’organiser leur mariage dans deux semaines. Elles craignent que la grand-mère homophobe d’Ismaël refuse ou que l’hôtel soit déjà pris mais contre toute attente, elle leur annonce que c’est possible !

Carla et Bérénice sautent de joie, elles ont enfin un lieu pour leur mariage !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1319 du 3 décembre 2025 : Carla et Bérénice vont se marier à l’hôtel Jourdain

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

