Star Academy estimations : Jeanne et Léo favoris, Lily ou Théo L. éliminé ? (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 7ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un sixième élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, deux binômes sont nommés et donc en danger : Jeanne et Léo, et Lily et Théo L.











Publicité





Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Jeanne et Léo qui devraient être sauvés par les votes du public. Ils comptent une belle avance avec actuellement 60% des votes de notre sondage.

Lily et Théo L. sont remontés mais sont toujours en retard avec 40%. Ils ont de fortes chances de se retrouver face aux votes des élèves et l’un d’eux devrait être éliminé ce soir.

Mais attention, en début de soirée Nikos a annoncé des scores à 50/50. Surprenant quand on sait que les résultats des votes ne sont jamais révélés d’habitude.



Publicité





L’élimination se jouera-t-elle entre Lily et Théo L. ce soir ? Aura-t-on une nouvelle surprise ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Sondage Star Academy nominations semaine 6

Quel binôme doit rester au château ? Jeanne et Léo Lily et Théo L. Résultats Vote

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.