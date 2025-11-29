Star Academy : qui a été éliminé lors du 7ème prime ? (résumé + replay du 29 novembre 2025)



Publicité





Star Academy, résumé du prime 7 du samedi 29 novembre 2025 – C’est parti pour le septième prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 12 académiciens démarrent le prime sur leur hymne « Voulez-vous ? ».





Ambre et Sarah ouvrent ensuite le prime sur « Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler. Nikos salue un « choc des divas », Michaël parle de leur sens du travail et il pense qu’on risque de les revoir ensemble pendant quelques semaines, voir quelques mois !







Publicité





Nikos parle de votes très serrés, il annonce un 50/50 au dernier relevé de l’huissier de justice.

Magnéto sur Théo P. et Anouk, arrivés 1er des évaluations. Ils chantent ensuite avec Gims : Théo sur « Ninao » et Anouk sur « Parisienne ». Gims félicite Anouk, Sofia salue les deux élèves.



Publicité





Les deux binômes nommés ont la possibilité de s’exprimer ce soir et on commence avec Jeanne et Léo. Jeanne est au piano et ils ont écrit un texte en quelques heures. Lily et Théo enchainent, Lily est à la guitare.

Léa et Linh chantent en duo sur « Ne me dis plus jamais ». Papy félicite Léa pour ce qu’elle a dégagé et Linh salue le fait qu’elle se soit approprié la chanson.

Place à la battle entre Anouk et Théo P. sur « Le géant de papier » de Jean-Jacques Lafon. Les profs votent : Papy vote Anouk, Marlène vote Anouk, Michaël vote Anouk, Sofia vote Anouk, et Jonathan vote Anouk aussi. Carton plein donc, Anouk remporte l’immunité !

Lily et Théo L. défendent leur place sur « M’envoler » de Jeck et Carla.

Magnéto Star Ac Mix

Anouk nous livre son auto-portrait. Son père la rejoint pour une jolie surprise et tous les élèves à la fin.

Place au tableau chanté / dansé de Théo P. sur « A Sky Full of Stars » de Coldplay. Jonathan le félicite et on découvre sa note : 14,8, il ne détrône pas Bastiaan.

Jeanne et Léo défendent leur place sur « Alter Ego » de Jean-Louis Aubert.

Tina Arena chante avec Victor son titre « I want to spend my lifetime loving you ». Elle le félicite. Marlène a adoré leur duo et elle félicite Victor.

Place à la battle secrète des nommés. Lily et Léo s’affrontent sur « Should I Stay or Should I Go » de The Clash. Et Jeanne et Théo L. s’affrontent ensuite sur « Et maintenant » de Gilbert Bécaud.

Sarah partage un duo avec Gims sur « Zombie ». Sofia annonce qu’ils ont pris une grosse claque, c’était magnifique.

Magnéto tops et flops

Mélissa chante « Lola » avec les Superbus.

Place à 3 binômes : Sarah et Ambre chantent « Ordinary » d’Alex Warren, Victor et Léa « Die With a Smile » de Lady Gaga et Bruno Mars et Mélissa et Bastiaan « Pink Pony Club » de Chapell Roan.

Jeanne et Léo sauvés par le public, Théo L. éliminé

23h36 : C’est l’heure du verdict. Jeanne et Léo sont sauvés par le public ! Théo L. et Lily ont donc leur destin entre les mains des académiciens et avant leur vote ils chantent « Bonjour je me présente » d’Enola. Un moment de grande émotion ! Les élèves votent ensuite : Bastiaan vote Lily, Mélissa vote Lily, Victor vote Lily, Léa vote Lily, Sarah vote Lily. Lily est donc sauvée, Théo L. est éliminé ce soir !

Star Academy 2025, le replay du prime du 29 novembre

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.