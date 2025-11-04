Ici Tout Commence spoiler : Zoé fait une découverte choc à l’hôtel ! (vidéo épisode du 7 novembre)



Ici tout commence spoiler – Le partenariat entre l’institut Auguste Armand et l’hôtel Jourdain va finalement débuter dans quelques jours dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Zoé et Léonard vont alors faire la connaissance d’Hector Jourdain, le chef de l’hôtel… et ça s’annonce électrique !











À l’Hôtel Jourdain, le chef Hector donne ses tout premiers cours à ses élèves. Une chose est certaine : il n’a rien d’un professeur facile ! Zoé et Léonard se font réprimander pour leur retard. Et alors que Zoé va chercher ses ingrédients, elle surprend Hector Jourdain en train de prendre des médicaments en cachette… Zoé est choquée et le chef lui ordonne de retourner en cuisine. Que cache-t-il ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1301 du 7 novembre 2025 : Zoé surprend Hector

