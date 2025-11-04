Ici Tout Commence spoiler : Ismaël parle à sa grand-mère... (vidéo épisode du 6 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Ismaël va finalement parler à sa grand-mère dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Teyssier a décidé de s’appuyer sur lui pour conclure un partenariat avec l’hôtel Jourdain, la grand-mère d’Ismaël lui demande justement son avis…











Publicité





Ismaël rend visite à sa grand-mère, Andréa Jourdain, directrice de l’Hôtel Jourdain, accompagné de sa petite amie, Bianca Roma. Andréa leur fait goûter un gâteau dont la recette est jalousement gardée — une occasion idéale pour évoquer avec son petit-fils le sujet des fiançailles… Mais Andréa demande surtout l’avis d’Ismaël concernant le partenariat avec l’institut et sur Emmanuel Teyssier. Ismaël pense que c’est la solution à leurs problèmes.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : César révèle son secret à Coline (vidéo épisode du 6 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1300 du 6 novembre 2025 : Ismaël tente de convaincre Andréa

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.