Star Academy du 4 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 4 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Les élèves se préparent pour les évaluations en équipes. Les Roses sont les derniers levés !







Les Jaunes (Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema) ouvrent le bal sur « Troisième sexe » d’Indochine. Baastian passe ensuite sur le théâtre sur le thème « les révoltés du frigo ». Et Léa fait l’impro de danse. Michaël dit avoir « pris une claque », Marlène a aimé l’harmonie vocale et se dit épatée. Sofia était au spectacle.

Place ensuite aux Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah » sur « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane. Léo et Noah oublient leurs paroles ! Mélissa fait l’impro de théâtre sur le thème « le bouquet de la dernière chance ». Et Sarah fait la danse. Les Bleus ressortent convaincus d’être nominés. Marlène note la difficulté mais on voyait trop les disparités de niveau dans le groupe. Sofia note un problème d’organisation des parties, elle n’est pas emballée. Papy regrette que Mélissa ne soit pas allée à fond sur l’impro et Jonathan note des soucis sur la danse.



On termine avec les Roses (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) sur « Je joue de la musique » de Calogero. Anouk enchaine avec le théâtre sur le thème « Comment le lui dire ce soir ? » et Léane sur la danse. Sofia annonce que c’était formidable et parle d’une éval d’une très réussie ! Michaël est plus partagé, ils trouvent qu’ils se sont perdus en route mais le théâtre et la danse remontent le niveau. Marlène parle d’un travail remarquable. Papy est ravie de l’impro d’Anouk et Jonathan a adoré et a trouvé Léane exceptionnelle.

La journée se poursuit avec le cours de chant de Sofia en présence de Fanny. Ils travaillent « Believer » pour un affrontement sur le prime de vendredi. Mélissa craque et pleure.

Fanny et Lucie arrivent ensuite pour annoncer les invités du prime : Etienne Daho, Clara Luciani, Zaz et Ritsa (programme détaillé et équipe pressentis ici).

Les académiciens se préparent ensuite pour aller à l’avant-première du film « Running Man ». Sur place, ils prennent un bain de foule, ils signent des autographes et font des photos avec des fans.

Connexion avec le château pour le résultats des évals : Michaël annonce que les Bleus étaient en dessous et c’était serré entre les Jaunes et les Roses. Et c’est les Jaunes qui remportent ces évaluations !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.