Star Academy, Léane réagit après son élimination : « j’espère qu’on continuera de s’aimer fort »



Publicité





Star Academy élimination de Léane – C’est Léane qui a été éliminée de la Star Academy hier soir à l’issue du prime des surprises. Le public a choisi de sauver Victor tandis que les élèves ont sauvé Théo P. et Léane a donc quitter l’aventure après plus d’un mois passé au château.





« Ce qui va vraiment me manquer au château, c’est cette chose de se réveiller à côté de gens que j’adore » a déclaré Léane à chaud juste après son élimination.







Publicité





« On a l’impression de se connaitre depuis toujours et j’espère qu’à l’extérieur ça pourra continuer et qu’on continuera de s’aimer très très fort » a-t-elle poursuivi, entourée des anciens éliminés de la saison.

Léane va maintenant devoir prendre le temps de redescendre après son élimination et elle devrait poster un premier message sur Instagram dans les prochains heures. Elle devrait ensuite lundi être l’invitée de Yann Barthès dans « Quotidien » sur TMC.



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme de la semaine 6 et du prime du 29 novembre