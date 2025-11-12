« Les règles d’or d’un Noël parfait » : votre téléfilm de Noël ce 12 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les règles d’or d’un Noël parfait » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 12 novembre 2025 – Ce mercredi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Les règles d’or d’un Noël parfait ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les règles d’or d’un Noël parfait » : l’histoire, le casting (inédit)

Emily, avocate, mariée et mère de deux adolescents, mène une vie bien remplie à Seattle, au rythme effréné de la grande ville. À l’approche des fêtes de fin d’année, elle rêve d’un Noël parfait en famille — un souhait qui, jusque-là, ne s’est jamais réalisé. Mais à sa grande surprise, Jolie Dragée, héroïne tout droit sortie d’un film de Noël, débarque littéralement de son écran pour l’aider à exaucer son vœu… tout en découvrant les défis du monde réel.



Avec : Maggie Lawson (Emily), Janel Parrish (Sugarplum), Brendon Zub (Ben), Kyra Leroux (Nina), Avan Stewart (Max)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « La recette d’un Noël parfait ».

« La recette d’un Noël parfait » : l’histoire et le casting

Abby, cheffe installée à Londres, décide de s’offrir une parenthèse à Chicago après une déception amoureuse. Là-bas, elle trouve un emploi dans une hotline culinaire dédiée aux conseils pour les fêtes. Elle y fait la connaissance de John, un interlocuteur régulier avec qui elle noue une belle complicité, tandis qu’elle commence parallèlement à tomber sous le charme de Jack, son voisin d’immeuble. Lorsqu’elle découvre que John et Jack ne font en réalité qu’un, Abby préfère garder le silence, de peur de le blesser.

Avec : Emily Tennant (Abby), Niall Matter (Jack), Myla Volk (Jessica), Michael Strickland (Mike)